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  3. Kilis'te biri kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı

Kilis'te biri kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı

Kilis'te biri kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı

Kilis'te, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla biri Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir grup teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Merkeze bağlı İnanlı köyü Suriye sınır hattında önlem alan hudut birliği askerleri, Özbek uyruklu B.U. isimli kadın ile Kazakistan uyruklu A.A'yı Türkiye'ye giriş yapacağı sırada yakaladı.

Yakalandıklarında yanlarında 3 de çocuk bulunan şüphelerin yapılan kontrollerinde, A.A'nın Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden A.A. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 

B.U. ile 3 çocuk İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA


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