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18 Kasım 2020 Çarşamba 16:02 | Son Güncelleme:

Kilis'te 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Kilis'te 1 PKK'lı terörist teslim oldu
DHA

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 1 PKK/KCK'lı teröristin, Kilis'te güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ikna çalışması sonucu 1 PKK/KCK'lı teröristin, Kilis'te güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu, bugün Kilis'te güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristin, 7 yıldır örgüt içerisinde olduğu ve Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlendi. Böylelikle; 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 203'e ulaşmış oldu" denildi.

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