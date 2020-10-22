Kilis'in yeni belediye başkanı Servet Ramazan kimdir? Servet Ramazan kaç yaşında, nereli?

Kilis'in yeni belediye başkanı AK Parti'li Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan oldu. Bir önceki başkan Mehmet Abdi Bulut'un vefatı üzerine yeni bir seçim yapıldı. Servet Ramazan 1984 yılından beri Kilis Belediyesi'nde görev yapmaktaydı.

KİLİS'İN YENİ BELEDİYE BAŞKANI SERVET RAMAZAN KİMDİR?

Servet Ramazan, 1966 Kilis doğumludur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kilis’te tamamlamıştır. 1984 yılından itibaren Kilis Belediyesi'nde görev yapmaktadır. 2019 yılı itibari ile Kilis Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteydi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

30 yıldan fazla bir süre Kilis Belediyesi'nde çeşitli kademelerde müdürlük görevini yürüten Servet Ramazan vefat eden Kilis Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut’un isteği doğrultusunda Kilis Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

"EMANETİ TİTİZLİKLE TAŞIYACAĞIM"

Servet Ramazan, yaptığı konuşmada, merhum Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet diledi.

Kendisini belediye başkanlığı görevine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür eden Ramazan, şöyle konuştu:

"İnşallah görev yaptığım zaman zarfında şahsıma duyulan güvene layık olmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Değerli Başkanımız Bulut'un emanetini büyük bir titizlikle taşıyacağım. Projelerimizi hep beraber tamamlayacağız. Tüm Kilis halkının desteklerini, dualarını esirgemeyeceklerini umut ediyorum."