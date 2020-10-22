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22 Ekim 2020 Perşembe 13:12 | Son Güncelleme:

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan oldu

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan oldu
AA

Kilis'te geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un yerine yapılan seçimi AK Parti'li Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan kazandı.

Kilis'te belediye başkanı Mehmet Abdi Bulut'un vefat etmesi nedeniyle yapılan seçim sonucunda, AK Parti'li Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan yeni başkan oldu.

AA'da yer alan habere göre, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un vefatının ardından, Kilis Belediye Meclisi yeni başkanı seçmek amacıyla toplandı. Seçime tek aday olarak giren AK Parti'li Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan, Meclis üyelerinin oylarıyla yeni başkan seçildi.

Servet Ramazan, yaptığı konuşmada, merhum Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet diledi. Kendisini belediye başkanlığı görevine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür eden Ramazan, şöyle konuştu:

"İnşallah görev yaptığım zaman zarfında şahsıma duyulan güvene layık olmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Değerli Başkanımız Bulut'un emanetini büyük bir titizlikle taşıyacağım. Projelerimizi hep beraber tamamlayacağız. Tüm Kilis halkının desteklerini, dualarını esirgemeyeceklerini umut ediyorum."

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, müdahalelere rağmen 12 Ekim'de yaşamını yitirmişti.

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