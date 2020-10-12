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12 Ekim 2020 Pazartesi 08:51 | Son Güncelleme:

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti
AA

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle Gaziantep'te tedavi altında olan Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Bulut, yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Üçüncü dönem Kilis Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bulut, evli ve 3 çocuk babasıydı. 

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