Kılıktan kılığa girip keşif yapmış... Saldırı hazırlığındaki YPG'li sıvı bombayla yakalandı

SONER KAN

Adana terörle mücadele polisi, istihbarat birimleriyle yürüttüğü ortak soruşturmada; terör örgütü PYD/YPG’li biri kadın iki kişinin, Şanlıurfa Suruç’tan yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığını belirledi. Suriye’nin Ayn El-Arab kentinden gelen ve kendilerine aile süsü veren Elif K. ve Halim M.’nin bulunduğu araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda kontrol noktasında durdurularak gözaltına alındı.

BOMBA VE SUİKAST UZMANI

Hacattepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde öğrenciyken, 2014’te örgüte katılan Elif K.’nın, başta bomba ve sabotaj olmak üzere suikast konusunda uzman olduğu tespit edildi. Örgütün aynı zamanda sözde özel kuvvetler yöneticisi de olan zanlının, her türlü bomba konusunda üst düzey bilgiye sahip olduğu ve bu konuda eğitim verdiği belirtildi.

TÜRKÇEYE REAKSİYON GÖSTERDİ

Emniyetteki sorgusunda ısrarla Türkçe bilmediğini belirtip, Arapça konuşan Elif K.’nın, Türkçe’ye reaksiyon göstermesi üzerine yalanı ortaya çıktı. Terörist, “Korktuğum için Arapça konuştum. PKK saflarına katılıp, Suriye’ye gittim. Ancak daha sonra ‘PYD/YPG’ saflarına geçtim. Çünkü her ikisi de aynı örgüt ve birbiriyle aynı yapıda” dediği öğrenildi.

KOORDİNATLA YERİ TESPİT EDİLDİ

YPG’li Elif K., Türkiye’ye önceden sokularak bombanın malzemelerinin gizlendiği yerin koordinatlarını polise verdi. Ekipler söz konusu ildeki adrese yaptığı operasyonda kavanoz içinde 7 litre nitrometan-anilin karışımı sıvı patlayıcı ele geçirdi. Şehir şehir gezip keşif yapan Elif K.’nın, “Saldırı konusunda örgüt, inisiyatifi bana bıraktı. Tek hedefleri, Türk ekonomisine darbe vurmaktı. Bunun için turizm bölgeleri hedefimizdeydi” dediği öğrenildi. Teröristler Elif K., Halim M. ile onlara yardımcı olan Hanifi Ç. ve Osman S. tutuklandı.

GÜVENPARK’TAKİYLE AYNI

Ele geçirilen bombanın 13 Mart 2016’da Ankara Güven Park önünde patlatılan 38 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin de yaralandığı bombanın aynısı olduğu belirlendi.