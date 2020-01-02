Kılıçdaroğlu'nun Libya ve Doğu Akdeniz tutarsızlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gün geçmiyor ki çelişkisi gözler önüne çıkmasın. Beş ay önce Türkiye neden Doğu Akdeniz'de değil?" derken bugün de Meclis'e gelen Libya tezkeresine hayır oyu vereceklerini açıkladı.

CHP’NİN LİBYA VE AKDENİZ TUTARSIZLIĞI

CHP’nin Libya tezkeresi için hayır oyu vereceği kesinleşti.

Kılıçdaroğlu, “Doğu Akdeniz’de zengin petrol var. Doğal gaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye. Niye yok? Akdeniz’in yer altı zenginliklerinden yararlanmak için “Armut piş, ağzıma düş” politikasının bir işe yaramayacağı ortada." demişti.

Önce “Niye herkesin olduğu yerde biz yokuz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Akdeniz’de var olmak için adımlar atıldığında da “Ne işimiz var Libya’da” diye çıkışarak yine bir çelişkisini ortaya koydu.