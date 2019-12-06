'Kılıçdaroğlu'ndan yardım istedim kılını bile kıpırdatmadı'

Lice’de yol kesen PKK’lılar tarafından kaçırılan polis memuru Vedat Kaya için 84 gündür oturma eylemi yapan Emine Kaya, HDP’lilerin parti binasını bırakıp kaçtığını belirterek şöyle konuştu: “Burayı terk etmişlerse bizim hiç umurumuzda değiller. Ama biz burayı terk etmeyeceğiz. Çocuklarımızı bıraksınlar biz burada durmayız. Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş’a geçmiş olsun demiş. Ben Meclis’e yanına gittim ve ona dedik, çocuklarımızın bırakılması için destek versin bizlere, hiç sesini çıkarmadı. Biz insan değil miyiz, bize de destek verseydi. Hiçbir zaman Kılıçdaroğlu bizlere geçmiş olsun demedi. Bizim de hakkımız var ve ben hakkımı helal etmiyorum kendisine. HDP ve PKK’nın farkı yok bizler açısından, HDP çocuklarımızı bıraksın.”