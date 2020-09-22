  • $7,6461
  • 8,9929
  • 470.541
  • 1095.68
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Kılıçdaroğlu'ndan kahvedeki oyun yasaklarına çözüm: Her oyunda sıfır, yeni bir kağıt açacaksın!
22 Eylül 2020 Salı 15:04 | Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu'ndan kahvedeki oyun yasaklarına çözüm: Her oyunda sıfır, yeni bir kağıt açacaksın!

AA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret ederek iktidarın koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlarını eleştirdi. Alınan kararlarda uzman görüşüne başvurulmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, kahvelerin açık ama kağıt oynamanın yasak olduğunu belirterek çözüm önerileri getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliğini (TTB) ziyaret etti. Kahvelerin açık ama kağıt oynamanın yasak olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit." dedi.

AA'da yer alan haberde, iktidarın aldığı koronavirüs önlemlerini eleştiren Kılıçdaroğlu, kahvelerin açık ama oyun oynamanın yasak olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"HER OYUNDA SIFIR YENİ KAĞIT"

"Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor, akıllarına bile gelmiyor."

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0' >tuna.tunca

Bir Dakikada Spor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 kişi yakalandı

Barış Murat Yağcı ve Yasin birbirine girdi! Survivor yarışmacıları tarafını seçti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.