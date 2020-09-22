Kılıçdaroğlu'ndan kahvedeki oyun yasaklarına çözüm: Her oyunda sıfır, yeni bir kağıt açacaksın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliğini (TTB) ziyaret etti. Kahvelerin açık ama kağıt oynamanın yasak olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit." dedi.

AA'da yer alan haberde, iktidarın aldığı koronavirüs önlemlerini eleştiren Kılıçdaroğlu, kahvelerin açık ama oyun oynamanın yasak olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"HER OYUNDA SIFIR YENİ KAĞIT"

"Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor, akıllarına bile gelmiyor."