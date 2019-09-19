Kılıçdaroğlu'ndan '2023'te yeniden aday olacağım' diyen İnce hakkında ilk açıklama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Meydanlar dolacak Muharrem İnce aday olacak. Bu böyle yarım kalır mı?" açıklamasını değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu, gazetecilerin "Muharrem İnce 'Cumhurbaşkanlığı'na aday olabilirim' dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin aday olma gibi bir fikriniz var mı?" şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"İlk iki soru şu anda gündemimizde olan bir soru değil. Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu zaman bakarız."