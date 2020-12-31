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  • Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin cinayetine ilişkin "Süleyman Girgin" sorusuna yanıt veremedi
31 Aralık 2020 Perşembe 19:00 | Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin cinayetine ilişkin "Süleyman Girgin" sorusuna yanıt veremedi

Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin cinayetine ilişkin "Süleyman Girgin" sorusuna yanıt veremedi
AA

Pınar Gültekin cinayetinde baba Sıddık Gültekin'in davadan vazgeçmesi için "Bana vazgeç diyen CHP'li Süleyman Girgin oldu." sözlerine, CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanıt veremedi.

CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin cinayetine ilişkin "Süleyman Girgin" sorusunu yanıtsız bıraktı.

O SORUYA YANIT VEREMEDİ

Kılıçdaroğlu, İstanbul Hacıosman Atatürk Kent Ormanı'nı gezdi. Bir basın mensubu tarafından kendisine yöneltilen Pınar Gültekin'in babasının davadan vazgeçmesi için "Bana vazgeç diyen CHP'li Süleyman Girgin oldu." sözlerine ilişkin "Buna yanıt verdim zaten." karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanları ise "Soru alamayacağımızı belirttik." dedi.

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