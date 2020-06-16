Kılıçdaroğlu Pençe-Kartal'dan rahatsız mı?

HAPİSTEKİ KARDEŞLERİ İÇİN YÜRÜMÜŞ…

FETÖ ve PKK unsurlarının destek verdiği sözde “Adalet Yürüyüşünü hatırlatan Kılıçdaroğlu “hapislerde çürüyen kardeşlerim için yürüdüm” demeyi ihmal etmedi. Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ile mücadeleye ilişkin sözleri de şaşkınlık uyandırdı. CHP Lideri FETÖ’nün darbe girişimi sırasında tutuklanan harp okulu öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep etmesine rağmen “15 Temmuz şehitlerinin yakınlarının hakkını savunuyoruz” dedi.

BİNGÖL DEPREMİ’NE TUHAF YORUM…

Kılıçdaroğlu’nun Bingöl Depremi ile ilgili sözleri ise başka tartışma çıkaracak türdendi. Konuşmasında “Ak Parti’ye en fazla oy çıkan yerler deprem riskinin en fazla olduğu yerler” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu’nun ne demek istediği anlaşılamadı. CHP Genel Başkanı Türkiye’nin korona-virüs ile mücadelesini de görmezden gelerek “Dünya’nın sosyal devlet kuralı ile AK Parti’nin ise hanedan mantığı ile hareket ettiğini” ileri sürdü.

TERS MASKELİ KOMEDİ…

Grup toplantısı öncesinde Adalet Yürüyüşünün yıldönümü nedeniyle milletvekillerine üzerlerinde adalet yazılı maskeler dağıtıldı. Bazı milletvekilleri maskeleri ters takınca CHP Grup salonunda komik görüntüler oluştu