Kılıçdaroğlu, HDP ittifakı için parti içi demokrasiyi askıya aldı! Matbu demokrasi

Ercan ÖZTÜRK

CHP’nin Mersin İl Kongre’sinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek aday olarak işaret ettiği mevcut başkan Adil Akay’ın karşısında Alptekin Eser aday olunca daha önce örneğine rastlanmayan bir uygulamaya imza atıldı. Eser, seçime girebilmek için yeterli imzayı topladı. Bunun üzerine devreye kongrenin divan başkanlığını yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç girdi.

‘BU SON BEYANIMDIR!’

Özkoç, Eser’e imza veren delegelere önceden matbu olarak hazırlanan ve üzerinde “16.02.2020 tarihinde yapılacak CHP il kongresi delegesi olarak CHP Mersin İl Başkanlığı’na Sayın Adil Akay’ı öneriyorum. Alptekin Eser’in aday olması için öneri belgesi imzalamış isem de; bu önerimi-imzamı geri çekiyorum. CHP Mersin İl Başkanlığı’na Sayın Adil Akay’ı öneriyorum. Bu beyan son beyanımdır” yazan dilekçeleri dağıtıp imzalamalarını istedi.

SALONDA ARBEDE ÇIKTI

Baskıya dayanamayan 49 delege Genel Merkez’in matbu olarak hazırladığı dilekçeyi imzaladı ve Eser’in adaylığı düştü. Alptekin Eser’in seçime girmesi engellenince gerginlik yaşandı. Arbede üzerine salona polis ekipleri çağrıldı. Salona giren çevik kuvvet polisleri kürsüde önlem aldı. Eser kendisinin aday gösterilmemesi için mücadele veren Divan Başkanı Engin Özkoç’a tepki gösterdi.

İŞTE BASKININ BELGESİ

Divan Başkanlığı’na verilmek üzere bastırılan dilekçelerde, “İmzamı çekiyorum, bu son beyanımdır” ifadeleri yer aldı.

ANKARA’DA DA DELEGE TAVIR ALDI

Ankara’da Genel Merkez’in dayattığı isim olan Ali Hikmet Akıllı 645 delegeden 315’inin oyunu alarak seçimi kazanabildi. Delege, İzmir ve İstanbul’da da benzer bir tavır almıştı.

Ankara’da önceki gece sonuçlanan seçimi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun isteği ile tek aday olarak giren Ali Hikmet Akıllı kazandı. Ancak İzmir ve İstanbul’da olduğu gibi Ankara’da da delegeler seçimi boykot etti. Ankara’da 645 kongre delegesinden 149’u hiç sandığa gitmedi. 496 delege sandığa giderken bunlardan 181’i Akıllı’ya çizik attı. Akıllı 315 oy alarak seçimi kazandı. İstanbul’da Canan Kaftancıoğlu 677 delegenin 444’ünün oyunu alarak başkan olurken İzmir’de ise Deniz Yücel 655 delegenin 253’ünün oyunu alabilmişti. Ankara’da Ayhan Yalçınkaya, Genel Merkez’in ‘aday olma’ uyarısına rağmen geri adım atmadı. Kongreden bir gün önce imza toplamaya başlayan Yalçınkaya’nın 169 sayısına ulaştığı öğrenildi.

40 MÜKERRER İMZA İDDİASI

Kongre sabahı bazı delegeler yapılan telefon görüşmelerinden sonra imzalarını çekti. Yalçınkaya’nın aday olabilmesi için sadece 69 imza gerekiyordu. Bu sayıya ulaşan Yalçınkaya’nın karşısına bu kez tıpkı diğer illerin kongrelerinde olduğu gibi divan başkanlığı çıktı. Divan başkanlığı Yalçınkaya için verilen imzalardan 40’ının mükerrer olduğunu açıkladı ve adaylığını düşürdü.

DANIŞMANLAR DELEGE OLDU

Ankara kongresinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özel Kalemi Tuncay Ceylan, danışmanları Veli Özdemir ile Deniz Demir ve Avukatı Celal Çelik de kongre delegesi seçildi. Tuncay Ceylan, FETÖ’nün belediye imamı Erkan Karaaslan’ı CHP’li belediyelere öneren isim olarak gündeme gelmişti.

CİHANER’DEN FETÖ GÖNDERMESİ: DEMOKRASİ OLSA URLA’YI YAŞAMAZDIK

Ankara kongresinde konuşan eski Genel Başkan Yardımcısı İlhan Cihaner partisine ağır eleştirilerde bulundu. FETÖ soruşturmasından tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz’u hatırlatan Cihaner şunları söyledi: “Parti içi demokrasiyi yaşasaydık Urla’yı yaşamazdık. Birbirimize karşı hamaset yapmamamız gerekir. Delegelere karşı inanılmaz bir ayrıştırıcı politika yapılıyor. Parti yöneticileri aklını başına devşirmeli. Dışarıda en uç yapıyla ittifak kurabiliyorken kendi içindeki evlatlarına karşı bu düşman siyasetini terk etmek zorundadır. Tek aday baskısı utanç verici baskıya dönüşmüş durumdadır. Parti içerisinde tek aday baskısı partiyi büyütmez en fazla düşmanlıkları arttırır.”

DOĞUM TARİHİ BİLE YANLIŞ

CHP’Lİ BELEDİYE GAFFAR OKKAN’A ŞEHİT DİYEMEDİ

CHP’li Kartal Belediyesi, Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan Parkı’na yeni bir tabela koydu. Ancak tabeladaki hatalar görenleri üzdü. Tabelada 1952 doğumlu olan Şehit Gaffar Okkan’ın doğum tarihi 1882 olarak yazıldı.

TEPKİ GELİNCE DEĞİŞTİ

Diyarbakır Emniyet Müdürü iken 24 Ocak 2001 tarihinde şehit edilen Okkan için “polis memuru” ifadesi yer aldı. Tabelada Gaffar Okkan’ın adı da yanlış yazıldı. Bu hataların üzerine tabelada hiçbir şekilde ‘şehit’ ifadesi yer almaması da tepki çekti. Kartal Belediyesi yetkilileri tabelada yazım hatası olduğunu belirterek yenisinin konulacağını açıkladı.

Gelen tepkiler üzerine, belediye ekipleri hatayı düzelterek yeni tabelayı parka yerleştirdi.