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  3. Kılıçdaroğlu anneleri yeni hatırlayabildi 

Kılıçdaroğlu anneleri yeni hatırlayabildi 

Kılıçdaroğlu anneleri yeni hatırlayabildi 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile yapılan gizli ittifak nedeniyle evlatları dağa kaçırılan annelerin eylemini tam 13 gün boyunca görmezden geldi.

Annelerin evlat nöbeti ile ilgili ne bir açıklama ne de bir tweet atan Kılıçdaroğlu dün partisinin PM toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. 

hakkını savunalım

Bugünlerde toplumun gündeminde annelerin olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, anne için evladın çok değerli olduğunu dile getirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şimdi anneler arasında da bir ayrımın olduğunu vurgulayarak, “Cumartesi anneleri, Diyarbakır anneleri... Nasıl bir ayrım? Anne, annedir. Anne çocuğunu istiyor. Diyarbakır’daki anne de haklıdır, Cumartesi annesi de haklıdır. İkisi de çocuklarını istiyorlar.” dedi. Diyarbakır’da bir annenin “Benim evladım geri gelmeyecek, inşallah sizin çocuğunuz geri gelir” dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, bu tabloya bakıldığında annelerin hakkının ve hukukunun savunulması gerektiği söyledi. 

 
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