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  3. Kıbrıs'ın güneyinde İtalya ile ortak eğitim
28 Ağustos 2020 Cuma 20:44 | Son Güncelleme:

Kıbrıs'ın güneyinde İtalya ile ortak eğitim

Kıbrıs'ın güneyinde İtalya ile ortak eğitim

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Adası güneyinde Türk ve İtalyan gemilerinin ortak eğitim gerçekleştirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Adası güneyinde TCG Büyükada korveti ile İtalyan Muhribi ITS Durand De La Penne arasında deniz eğitimi gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi;

"Doğu Akdeniz’de son 48 saat içinde müttefik ülke gemileri ile üç kez icra edilen eğitimlere ilave olarak 28 Ağustos 2020 tarihinde Kıbrıs Adası güneyinde TCG BÜYÜKADA korveti ile İtalyan Muhribi ITS DURAND DE LA PENNE arasında deniz eğitimleri gerçekleştirilmiştir."

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