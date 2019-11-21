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  3. Kıbrıs örneğini hatırlatan Ardan Zentürk: Harekatı tamamlamak zorundayız

Kıbrıs örneğini hatırlatan Ardan Zentürk: Harekatı tamamlamak zorundayız

Kıbrıs örneğini hatırlatan Ardan Zentürk: Harekatı tamamlamak zorundayız

Star Gazetesi yazarı Ardan Zentürk bugünkü köşesinde Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonunu kaleme aldığı yazısında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu, Kıbrıs örneğini hatırlatan Ardan Zentürk "harekatı tamamlamak zorundayız" dedi. İşte o yazı;

Barış Pınarı Harekatı, sekiz gün sürdü, 108 yıllık planının çökmesine neden oldu. 

Planın çökmesi, ortadan kalkması anlamına gelmiyor.

Emperyalizm, saldırganlığı ve gasp etmeyi kurumsallaştırmış bir kavramdır. 

Kişilerin görev süreleriyle sınırlı çalışmaz, sabırlıdır, yıllara uzanan yeniden yapılanmayı gerçekleştirir, kendisine göre uygun bir zamanlamayla tekrar kapınıza dikilir.

Anti-emperyalist mücadelede en tehlikeli seçenek, “püskürtme harekatını” yarım bırakmaktır.

Mesela, 1974’te Kıbrıs’ta, Girne-Lefkoşe hattı eksenli bir üçgen toprakla yetinseydik, yaniGazimağusa’ya kadar tanklarımızla inip, o stratejik sınırı çizmeseydik, bugün çoktan geri dönmüştük!.. 

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