Kezzaplı vahşetin izleri siliniyor

Soner KAN

Hatay İskenderun’da 15 Ocak’ta üniversiteye hazırlanan Berfin Özek (19) etüt merkezinden evine giderken eski sevgilisi Casim Ozan Çeltik’in saldırısına uğradı. Çeltik’in 1.5 litre kezzap döktüğü genç kızın yüzü eridi. Vücudunda yanıklar oluşan ve görme yetisini büyük ölçüde kaybeden Berfin, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aylar süren tedaviyle yaşama tutundu.

TEDAVİSİ 1.5 YIL SÜRECEK

Muğla Bodrum’daki özel hastanede 1.5 yıllık tedavi sürecine başlayan Berfin, 17 Haziran’da ilk ameliyatını oldu. Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf tarafından gerçekleştirilen 10 saatlik operasyonda genç kızın göz kapakları yeniden yapıldı. Birbirine yapışmış üst dudak burun tabanı ayrılarak yeni bir üst dudak oluşturuldu. Alt dudağı da normalleştirildi. İkinci ameliyattaysa genç kızın yüzündeki yanık derileri değiştirilebilmesi için yanak, boyun ve üst göğüs bölgelerine konulan ve ‘doku genişletici’ adı verilen; silikondan imal edilen özel aparatlar yerleştirildi. Son 2 ayda üçüncü ameliyatına giren Berfin Özek’in yüzündeki yanık deriler, tamamen kendi dokularıyla değiştirilmeye başlandı.

2 AMELİYAT DAHA OLACAK

Tedavi sürecinde ailesinden uzak kaldığı için zorlandığının dile getiren Berfin Özek, “İki ameliyatım daha var. Dualarınızı eksik etmeyin” çağrısında bulundu. Dokturu Mehmet Mutaf için; ‘Mucize gibi bir adam’ yorumunu da yapan Berfin, “Her gün ona dua ediyorum. Şu süreç bitsin ona yemek yapacağım” ifadesini kullandı.

BAKANLIKTAN 400 BİN TL DESTEK

Sağlık Bakanlığı da genç kızın yeniden yüzüne kavuşması için devreye girip, 400 bin liralık hastane ve ameliyat masraflarını üstlendi.

Eski görümüne kavuşmaya başlayan Berfin Özek, Prof. Dr. Mehmet Mutaf ile çekilen fotoğrafını sosyal medyada; “Çok şükür, bin şükür” notuyla paylaştı.

ÇOĞU BİTTİ AZI KALDI

Yeni yüzünü sosyal medyada paylaşan Berfin, “Biz bu raddeye gelmek için çok çabaladık. Zorluklar, acılar çektik. Çoğu bitti azı kaldı. Dikenli kısımları atlattık” ifadesini kullandı.

KENDİ DOKUSUNDAN YENİ YÜZ YAPILIYOR

Berfin’in ameliyatını üstlenen Prof. Dr. Mehmet Mutaf, uyguladıkları yöntemin yüz nakli olmadığını belirtip, yeni yüzün tamamen hastanın kendi dokularıyla yapıldığını vurguladı. Söz konusu yöntemin ‘kök hücre tedavisinin’ de olmadığının altını çizen Mutaf, kaybolan dokuların kişinin kendi doku kaynakları kullanılarak yerine konulması işlemini yaptıklarını belirtti.