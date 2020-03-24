Keşmir'de koronavirüs vakası artıyor!

Yetkililer, virüse rastlanan 2 kişiden birinin yakın zamanda Suudi Arabistan'dan Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye döndüğünü, orada Malezya ve Endonezya vatandaşlarının da bulunduğu dini bir etkinliğe katıldıktan sonra Cammu Keşmir'e ulaştığını belirtti.

Yeni 2 vakayla bölgede Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 6'ya yükseldiği bilgisini paylaşan yetkililer, 3 binin üzerinde kişinin gözlem altında olduğunu kaydetti.

Öte yandan hükümet, Cammu Keşmir'de Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında emekli doktorları bir yıllığına ücretli olarak çalıştırmaya karar dedi.

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre, ülke genelinde Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 470 olarak açıklanmıştı.

YENİ DELHİ'DEKİ CUMA CAMİSİ İBADETE KAPATILDI



Yeni Delhi'nin Eski Delhi (Old Delhi) bölgesinde yer alan ve hem başkentin hem de ülkenin önemli ibadet merkezlerinden Cuma Camisi'nin (Jama Masjid), salgın nedeniyle 31 Mart'a kadar ibadete ve ziyarete kapalı olacağı belirtildi.

Hint basınındaki haberlere göre, caminin imamı Seyid Ahmed Buhari, camide günlük ortalama 2 bin kişinin ibadet ettiğini ve bu sayının cuma günleri 10 bine yükseldiğini ifade etti.

Buhari, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında caminin ibadete ve ziyarete kapatıldığını söyledi.

Öte yandan, Hint Ulema Cemiyetinden yapılan açıklamada, Müslümanlara çağrıda bulunularak namazların bireysel kılınması istendi.