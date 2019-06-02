Keskin seçim sonuçları 2 Haziran 2019! Kırıkkale Keskin tekrarlanan seçimin sonuçları!

Keskin seçim sonuçlarında son durum ne? bugün cevabı en çok merak edilen sorulardan biri oldu. Keskin seçim sonuçlarının açıklanmasına artık sadece saatler kaldı. Kısıtlı seçmenlerin oy kullanması nedeniyle belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilen Keskin ilçesinde, oy verme işlemi saat 08.00´den itibaren başladı. 23 sandıkta 6 bin 396 seçmenin oy kullanacağı seçimde AK Parti, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve BTP´nin adayları yarışıyor. İlçede oy verme işlemi, saat 17.00´de sona erecek.

KESKİN'DE NEDEN SEÇİM KARARI ALINMIŞTI?

31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti´li Necati Alsancak, yarışı önde tamamlamış, ancak AK Parti tarafından yapılan itiraz sonucunda YSK ilçede kısıtlı seçmenlerin oy kullandığına hükmederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırmıştı.





KESKİN NEREDE?

Keskin, Kırıkkale ilinin bir ilçesidir. Daha önce Ankara iline bağlı olan Keskin, Makina Kimya Endüstrisi Fabrikaları ve Tüpraş Rafinerisi ile gelişerek Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden olan Kırıkkale iline bağlanmıştır. Keskin şu anda merkez de dahil olmak üzere tüm ilçelerden yüzölçümü bakımından büyüktür.

KESKİN'İN TARİHÇESİ!

1850 yılına ait Osmanlı arşiv belgelerinden edinilen bilgiye göre Keskin halkının kökeni Türkmenistan kökenli olup Erzurumdan gelmektedir.

1690-91 yıllarında kurulmuştur. 1849 senesine kadar Sivas Eyaletine sancak merkezi olmuş, daha sonra cumhuriyetin ilk yıllarına kadar (1924) Kırşehire bağlanmıştır. 1924 yılından sonra Ankara'ya yakın olduğu için Ankara'ya bağlanmıştır. 1989 yılında Kırıkkale il olunca ilçe kırıkkale'ye yakın mesafede kaldığı için kırıkkale'ye bağlanmıştır. İlçe ve köylerinin halkı çoğunlukla en yakın komşusu Bala ilçesi gibi Bozulus Türkmenleridir.Başta Bala olmak üzere Keskin'de de birçok köyler kurmuşlardır.

Bozulus Türkmenlerinin en büyük oymaklarından biri olan Cerid, Küçüklü, Yabaltun, Tecerlü, Harbendelü, Karaca, Araplu, Danişmendlü, Şeyhlü aşiretlerine mensupturlar. Bu Türkmen aşiretleri yaylak-kışlak hayatı bırakıp Erzurum'dan göçerek bugünkü Keskin ilçesi topraklarına gelmişlerdir.

KESKİN'İN KÜLTÜRSEL ÖZELLİKLERİ

Böylece Bozulus Türkmenlerinin Keskin'e yerleşip kurmaları 1690 yılında gerçekleşmiştir. İlçeye Keskin ismi verilirken Bozulus aşireti isminden esinlenerek verilmiştir.

Yörede Türkmen/Abdal kültürü vardır. Birbirine komşu olan Keskin ve Bala'daki folklorik oluşum ve Türkmen/Abdal türkülerinin anonimleşme sürecindeki farklı ve ağırlıklı yerini vurgulayan bu söz, bir bakıma birbiriyle komşu Keskin ve Bala bu iki yörenin karekteristik özelliklerine de işaret eder. Yöre türkülerinin ağırbaşlı ve durulmuş lirizmi hemen fark edilir. Keskin Orta Anadolu'nun en zengin halay bölgelerinden biri olduğu kadar,halayların eşlik sazı olan davul zurnanın da en iyi icra edildiği yörelerden biridir. Keskin ve Bala yöresi halayları ayak ve bel hareketlerine dayanır. Ağır fakat gösterişlidir. 20- 30 kadın kendi aralarında halay çekerler. Sin sin oynanır. Aynı zamanda ilçede Tatar ve Yörük kültürü de vardır.

Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da bu ilçede gerçeklekmiştir