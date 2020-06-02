02 Haziran 2020 Salı 11:11 | Son Güncelleme:
Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 13 terörist öldürüldü
Irak'ın Kerkük kentinin güneybatı bölgesinde, terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlatıldı. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon gücünün de hava desteği sağladığı operasyon kapsamında, 13 teröristin kentin güneyindeki Çay Vadisi yakınlarında öldürüldüğü bildirildi.
Irak'ın Kerkük kentinin güneybatı bölgesinde, terör örgütü DEAŞ’a karşı operasyon başlatıldı. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon gücünün de hava desteği sağladığı operasyon kapsamında, 13 teröristin kentin güneyindeki Çay Vadisi yakınlarında öldürüldüğü bildirildi.