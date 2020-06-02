Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,814
  • 7,5873
  • 380.131
  • 108134
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 13 terörist öldürüldü
02 Haziran 2020 Salı 11:11 | Son Güncelleme:

Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 13 terörist öldürüldü

Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 13 terörist öldürüldü

Irak'ın Kerkük kentinin güneybatı bölgesinde, terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlatıldı. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon gücünün de hava desteği sağladığı operasyon kapsamında, 13 teröristin kentin güneyindeki Çay Vadisi yakınlarında öldürüldüğü bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinin güneybatı bölgesinde, terör örgütü DEAŞ’a karşı operasyon başlatıldı. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon gücünün de hava desteği sağladığı operasyon kapsamında, 13 teröristin kentin güneyindeki Çay Vadisi yakınlarında öldürüldüğü bildirildi.

Yunan medyasına bomba gibi düştü: Türkler haritayı yeniden çiziyor!
FETÖ'nün askeri ayağına darbe... Onlarca tutuklama!
ABD'de protestoları takip eden TRT World ekibine saldırı
Manzarayı görünce inanamadılar: Şu an mahvolduk
Burası ne Antalya ne de Bodrum... Türkiye'de tek!
Yerli sondaj gemimiz Fatih Trabzon'da

Yerli sondaj gemimiz Fatih Trabzon'da

Hakkari'de koruma altındaki benekli semenderler görüntülendi

Hakkari'de koruma altındaki benekli semenderler görüntülendi

Topkapı Sarayı, 75 günün ardından ziyarete açıld&#x

Topkapı Sarayı, 75 günün ardından ziyarete açıldı

Bahçesine sondaj vurdurdu, doğal maden suyu çıktı

Bahçesine sondaj vurdurdu, doğal maden suyu çıktı