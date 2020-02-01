Milyoner sorusu: Kendi resmi dilindeki adının anlamı Adalar olan ülke hangisidir? İşte cevabı!

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Kendi resmi dilindeki adının anlamı Adalar olan ülke hangisidir? sorusunun cevabı yarışmanın izleyicileri tarafından aratılmaya başladı. Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 1 Şubat Cumartesi günü çıkan soru…

Kendi resmi dilindeki adının anlamı Adalar olan ülke hangisidir?

A: İrlanda

B: Madagaskar

C: Japonya

D: Cezayir

Doğru cevap: D Cezayir