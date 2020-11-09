09 Kasım 2020 Pazartesi 01:47 | Son Güncelleme:
Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn'a beğeni yağdı
Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu oğlu Zayn'ın motosiklet kullandığı anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 1 buçuk yaşındaki oğlu Zayn’ın motosiklet kullandığı anların videosunu paylaştı. Kenan Sofuoğlu’na ait Akyazı’da bulunan pistte çekilen görüntü kısa sürede 78 bin beğeni aldı. Sofuoğlu videoyu, ‘Zayn 1 buçuk yaşında, 18 aylıkken sürmeye başladı’ mesajıyla paylaştı.