'Kemerin Ses Getirsin' kampanyası ses getirdi

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliği konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi ve kamuoyunda gerekli farkındalığın oluşturulması amacıyla 09-31 Ağustos tarihleri arasında çocuklara yönelik "Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla "Kemerin Ses Getirsin" isimli ödüllü video yarışması düzenleniyor.

KAMPANYAYA YOĞUN KATILIM

Bayram öncesi ziyaret ve tatil dolayısıyla yollara çıkan sürücü ve yolcuları uyarmak için kampanyaya sosyal medyada yoğun katılım oldu. Bayram sevincinin üzüntüyle sonuçlanmaması için hassasiyet çağrısında bulunan kullanıcıların yanı sıra ünlü isimler de destek oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu #kemerinsesgetirsin etiketiyle videolu paylaşımda bulunan birçok kullanıcının paylaşımına retweet ederek paylaştı.

Katıldığı trafik denetiminde sürücülerin ve yolcuların bayramını kutlayan Yerlikaya, "Kemerin ses getirsin" kampanyası hakkında bilgi vererek broşür dağıttı.

BAŞKAN ERDOĞAN DA ÇAĞRI YAPTI

Başkan Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı bayram mesajında trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlardan emniyet kemerlerini kullanmalarını ve trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini isteyen Başkan Erdoğan mesajında Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan, emniyet kemerlerinin ses getirmesini, trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Yüreklere acı salmamak, bayram sevincimize gölge düşürmemek için hep birlikte lütfen daha dikkatli, daha sorumlu davranalım. Kurban Bayramı'nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza barış getirmesi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA ÖDÜL VAR

İçişleri Bakanlığı'nın trafikte emniyet kemeri kullanımıyla ilgili toplumu bilinçlendirmeye yönelik 'Kemerin ses getirsin' kampanyası tüm Türkiye'de hayata geçirildi. Kampanya kapsamında araçta bulunan kişilerin emniyet kemerini takarken çıkan sesin duyulduğu bir video çekmesi, emniyet kemerini taktıktan sonra ise 'Hayatı korumak için senin de kemerin ses getirsin!' demesi gerekiyor. Çekilen videolar 31 Ağustos tarihine kadar #kemerinsesgetirsin etiketiyle Twitter/TrafıkEgm adresinde paylaşıldıktan sonra en çok beğeni alan 100 kişiden birine scooter ve kask hediye ediliyor.