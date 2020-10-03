03 Ekim 2020 Cumartesi 23:36 | Son Güncelleme:
Kemal Sunal, kariyerinde rol aldığı ilk sinema filmi olan 1972 yapımı 'Tatlı Dilim'de hangi sporu yapan bir karakteri canlandırmıştır?
Kemal Sunal, kariyerinde rol aldığı ilk sinema filmi olan 1972 yapımı 'Tatlı Dilim'de hangi sporu yapan bir karakteri canlandırmıştır? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu'nun üstlendiği program 7'den 70'e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Kemal Sunal, kariyerinde rol aldığı ilk sinema filmi olan 1972 yapımı 'Tatlı Dilim'de hangi sporu yapan bir karakteri canlandırmıştır? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv’de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...
KEMAL SUNAL, KARİYERİNDE ROL ALDIĞI İLK SİNEMA FİLMİ OLAN 1972 YAPIMI 'TATLI DİLİM'DE HANGİ SPORU YAPAN BİR KARAKTERİ CANLANDIRMIŞTIR?
A: Boks
B: Futbol
C: Atletimz
D: Basketbol