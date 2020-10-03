Kemal Sunal, kariyerinde rol aldığı ilk sinema filmi olan 1972 yapımı 'Tatlı Dilim'de hangi sporu yapan bir karakteri canlandırmıştır? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv’de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...



KEMAL SUNAL, KARİYERİNDE ROL ALDIĞI İLK SİNEMA FİLMİ OLAN 1972 YAPIMI 'TATLI DİLİM'DE HANGİ SPORU YAPAN BİR KARAKTERİ CANLANDIRMIŞTIR?

A: Boks

B: Futbol

C: Atletimz

D: Basketbol

Doğru cevap: D Basketbol