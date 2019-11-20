Kemal Öztürk'ün işaret ettiği gazeteciler kim?

Başkan Erdoğan’a, başbakanlığı döneminde bir süre basın danışmanlığı yapan Kemal Öztürk’ten garip bir çıkış geldi,“Bugün bağımsız ve özgür gazetecilik yaptığını söyleyen arkadaşlarımız, gazete manşetlerini bana gönderiyordu, 'Uygun mudur' diye soruyordu ve öyle yayınlıyordu” dedi. Bazı gazeteler açık açık, “Biz hiçbir dönemde kimseye manşet onaylatmadık’ derken bazı gazete yöneticileri de “açıkla o isimleri” diyerek bu denklemde olmadıklarını duyurmaya gayret ettiler. Bugünkü hükümete yakın pek çok gazetenin yöneticisi de göreve, Kemal Öztürk başbakanlıktan ayrıldıktan sonra başladı zaten. O halde Kemal Bey’in, içinde kendini de ihbar ederek, işaret ettiği isimler kim? Eğer Sayın Kemal Öztürk’ün kastettiği bugünkü Davutoğlu medyasıysa, çarşı karışmak üzere demektir, söylemedi demeyin...

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