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  3. Kemal Kılıçdaroğlu hâkimlere hakaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu hâkimlere hakaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu hâkimlere hakaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala hakkında beraat kararı veren hâkimlere, Hâkimler Savcılık Kurulu (HSK) tarafından soruşturma başlatılmasını eleştirirken hâkimlere hakaret etti.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Bu mudur adalet, insanlık, hak, hukuk? Buna aklı başında olan kişinin itiraz etmesi lazım. Bunun siyasi yönü yoktur. İnsani, vicdani, ahlaki bir meseledir. Siz bunu sadece siyasetin terazisine koyarsanız yanlış yaparsınız. Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu, af edersiniz yüksek değil artık, hâkimler savcılar alçak kurulu diyebiliriz. Ondan sonra da biz bu ülkede adalet var’ diyeceğiz.”  


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