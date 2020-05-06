Kemal Büyükdeniz Müge Anlı olayı nedir? Kemal Büyükdeniz katili kim? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak konusu oldu. Müge Anlı tekrar bölümleri ile yeniden gündeme gelen Kemal Büyükdeniz olayına dair araştırmalar hız kazandı. 48 yaşında hurdacılık yapan Kemal Büyükdeniz, 5 Ağustos günü yaylada silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz cinayetine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

KEMAL BÜYÜKDENİZ MÜGE ANLI OLAYI NEDİR?



Kemal Büyükdeniz 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu. İddialar şüpheleri Kemal Büyükdeniz'in aile fertleri ve komşuları Hüseyin Kasnakçı'ya çekiyordu. Ve aylardır beklenen itiraf geldi.

KEMAL BÜYÜKDENİZ KATİLİ KİM?



Komşu Hüseyin Kasnakçı Kemal Büyükdeniz'i arbede sırasında istemeyerek öldürdüğünü itiraf etti.

Hüseyin Kasnakçı ve ailesi Kemal Büyükdeniz'in ailesine, "Bu konuyu uzatır ve bizi suçlamaya devam ederseniz, bu olayı biz Yusuf'la birlikte yaptık. Eğer benim başıma bir şey gelirse Yusuf tuttu ben de öldürdüm derim" dediği ileri sürüldü.