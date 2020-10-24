Kekova'da kaçak villaya yıkım kararı

Yapı Kayıt Belgesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iptal edilen villanın yıkımı, Demre Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek. Pandemi sürecinde inşa edildiği belirtilen villanın büyük bölümü tamamlanırken, Demre Belediyesi şikayetler üzerine inşaatı mühürledi. Üçağız Limanı karşısındaki yarımadanın güney kısmında, denize sıfır arazideki villaya sadece deniz yoluyla ulaşılabiliyor.