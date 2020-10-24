24 Ekim 2020 Cumartesi 01:11 | Son Güncelleme:
Kekova'da kaçak villaya yıkım kararı
Antalya'nın Demre İlçesi'ne bağlı ‘Kekova' olarak da adlandırılan bölgedeki Üçağız Yarımadası'nda, İngiliz Cloudya Jamey Hankes'in inşa ettirdiği denize sıfır villa yıkılacak.
Yapı Kayıt Belgesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iptal edilen villanın yıkımı, Demre Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek. Pandemi sürecinde inşa edildiği belirtilen villanın büyük bölümü tamamlanırken, Demre Belediyesi şikayetler üzerine inşaatı mühürledi. Üçağız Limanı karşısındaki yarımadanın güney kısmında, denize sıfır arazideki villaya sadece deniz yoluyla ulaşılabiliyor.