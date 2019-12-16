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  3. 'Kedicik'lerin ailelerinin gözü yaşlı: Özel otelde 'ev hapsi'ndeler

'Kedicik'lerin ailelerinin gözü yaşlı: Özel otelde 'ev hapsi'ndeler

'Kedicik'lerin ailelerinin gözü yaşlı: Özel otelde 'ev hapsi'ndeler

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davasında, ev hapsi cezasıyla şartlı tahliye edilen 91 kişiden, Oktar’a yakın olanlar örgütün ayarladığı özel villada, diğerlerinin ise otele yerleştirildiği öğrenildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan 163’ü tutuklu 175 sanığın yargılandığı Adnan Oktar organize suç örgütü davasının son duruşmasında tahliye kararı çıktı. Aralarında ‘Kedicik’ olarak tabir edilen 77 kadının yer aldığı 91 kişi mahkeme heyeti tarafından ev hapsiyle tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında Adnan Oktar’a yakınlığıyla bilinen kod adı İmparatoriçe olan Ebru Altan’ın yanı sıra Mehmet Alp Ünlü, Serap Akıcıoğlu ve Tülay Kumaşçı yer alırken, tahliye edilenlerin ev hapsini nerede geçirecekleri merak uyandırdı. Uzun yıllar kızlarını ve oğullarını örgütün elinden kurtarmak için mücadele veren anne babalar tahliye sonrası cezaevinin kapısında beklediler. Ancak ailelere gözükmeyen kedicikler özel araçlarla örgütün dışarıda kalan elemanları tarafından ayarlanan ev ve otellere yerleştirildi. 

ÖNEM SIRASINA GÖRE YERLEŞME 

Tahliyenin ardından cezaevinden çıkan 91 kişi önem sırasına göre adreslere dağıldığı ortaya çıktı. Adnan Oktar’a yakın birinci sıradaki örgüt üyeleri özel villalarda kalırken, ikinci sırada yer alanlar ise otellere yerleştirildi. Polisin yaptığı araştırmaya göre çok az sayıda sanık ailesinin evine döndü. Örgüt üyelerinin şartlı tahliye olmalarına rağmen yine Adnan Oktar organize suç örgütünün hâlâ aktif olan hücreleriyle irtibat kurup onların ayarladığı adreslerde kalması üzerine polis alarma geçti. Örgütün yeni faaliyetlere girme ihtimali üzerine polis sanıkların attığı her adımı takip ediyor. 


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