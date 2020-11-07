KDP-PKK gerginliği büyüyor... 'PKK bölgedeki siviller için büyük bir başağrısı'

Son dönemde Sincar’daki yerel güçleri Irak’taki İran yanlısı Haşdi Şabi tarafından maaşa bağlanan PKK, bölgede haraç topluyor ve KDP yetkililerine de terör saldırıları düzenliyor. Bütün bu gelişmeler KDP ve PKK arasındaki gerginliği had safhaya çıkardı. IKBY, Duhok’un Amedi İlçesi’nde PKK’lı teröristlerin 1 Peşmerge’yi öldürdüğü saldırıyı sert şekilde kınayarak, “kırmızı çizgimiz aşıldı” açıklaması yapmıştı. IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Sefin Dizayi, IKBY’nin Irak Anayasası’nda tanındığını hatırlattı, “PKK’nın oradaki varlığı bölgedeki siviller için büyük bir baş ağrısı, zarar ve ziyandır” ifadesini kullandı.

SALDIRI HALKIMIZA



Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin de, terör örgütü PKK’nın IKBY’nin güvenliğini bozmaya çalıştığını söyleyerek, Peşmerge’ye yönelik saldırısının da bu gerçeği ispatladığını belirtti. “Saldırı, tüm halkımızın mücadele ve kazanımlarına yöneliktir” dedi.

ABD, PKK’NIN PEŞMERGE GÜÇLERİNE SALDIRISINI KINADI



ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Cale Brown, “ABD, terör örgütü PKK’nın, Irak’taki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerine yaptığı saldırıyı esefl e kınamaktadır” ifadesini kullandı. ABD’nin Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve IKBY yönetimine terörün kökünü kurutmak için çabalarında desteğinin sürdüğünün altını çizen Brown, “Bu saldırılarda ölen ya da yaralanan kişilerin ailelerine taziyelerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” dedi.