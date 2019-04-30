Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9676
  • 6,6962
  • 246.193
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kazaya karışan otomobillerden biri parçalara ayrıldı

Kazaya karışan otomobillerden biri parçalara ayrıldı

Kazaya karışan otomobillerden biri parçalara ayrıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada otomobillerden birisi adete parçalandı.

Kaza, Adıyaman istikameti Kahta girişinde meydana geldi. Z.F. yönetimindeki 02 KL 997 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve A.T. yönetimindeki 02 KC 588 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile her iki otomobilde de büyük maddi hasar meydana geldi. Ancak 02 KL 997 plakalı otomobilin motor kısmı tamamen parçalandı.
  
Otomobilin her bir parçası bir savruldu. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü yara almadan kurtuldu.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bengü'nün dadı imtihanı... 20 dadıyı testten geçirdi
Ayrılıktan karlı çıkan Serenay oldu
Aras Bulut İynemli askere mi gidiyor?
Demet Akalın: Ölseniz benden bileceksiniz!
Dilber Ay'dan geriye acı dolu hayat öyküsü kaldı
Unutulmaya yüz tutmuş ´Yorgancılık´ mesleğini icra etmeye çalışmak için Yusuf Usta´nın dükkânına kon

Yorgancılık Kolay Mı Sandın?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte Dilber Ay'ın acılarla dolu hayatı!

Japonya'da bir dönem sona eriyor! 200 yıl sonra ilk defa