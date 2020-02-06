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  3. Kaza sonrası uçak içinde yaşanan panik anları ortaya çıktı! İşte 'önce ben ineceğim' kavgası

Kaza sonrası uçak içinde yaşanan panik anları ortaya çıktı! İşte 'önce ben ineceğim' kavgası

Kaza sonrası uçak içinde yaşanan panik anları ortaya çıktı! İşte 'önce ben ineceğim' kavgası

177 yolcu ve 6 mürettebatla birlikte 30 metre yükseklikten düşen uçak üç parçaya ayrıldı. 180 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada bazı yolcular kendi imkanlarıyla uçaktan çıkmayı başararak kurtuldu. Yolcuların korku dolu anları kameraya yansıdı. Görüntülerde, yaşanan panik nedeniyle yolcular arasında önce kim inecek tartışmalarının yaşandığı duyuluyor.

177 yolcu ve 6 mürettebatla birlikte 30 metre yükseklikten düşen uçak üç parçaya ayrıldı. 180 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada bazı yolcular kendi imkanlarıyla uçaktan çıkmayı başararak kurtuldu. Can kaybının az olması teselli oldu.

ÖNCE KİM İNECEK KAVGASI

Olay sırasında uçağın içerisinden gelen görüntüler ise yaşanan paniği gözler önüne serdi. Yolcuların yaşadıkları korku nediyle önce kim inecek tartışmalarının yaşandığı duyuluyor.

Bu arada kazayı araştırmak üzere Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezince (UEİM) komisyon oluşturulurken, buradaki uzmanlarla çalışmak için ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet de Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Öte yandan CDR ve FDR olarak adlandırılan uçağın kara kutuları da bulundu.


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