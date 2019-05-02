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Kaza kurbanı işçilere veda

Kaza kurbanı işçilere veda

1 Mayıs kutlamaları için Şanlıurfa´ya gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ölen 5 kişi, Kahramanmaraş’ta toprağa verildi.

Şanlıurfa’daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak için önceki gün Kahramanmaraş'tan yola çıkan işçileri taşıyan midibüs, kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması nedeniyle devrilmişti. Feci kazada hayatını kaybeden Şükran Entemiz, kızı Melike Uysal, Gazel Kısaca, Havva Ağca ve Onur Yay için dün Elbistan’a cenaze töreni düzenlendi. Cenazeler, kılınan namazın ve helallik alınmasının ardından ilçedeki değişik mezarlıklarda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Melike 23 günlük, Onur 7 aylık evliydi 

Elbistan Devlet Hastanesi’nde çalışan Melike Uysal’ın 7 Nisan’da polis Ahmet Uysal ile evlendiği öğrenildi. Elbistan Adliyesi’nde görevli zabıt katibi Onur Yay da geziye 7 ay önce evlendiği eşi Fadime Yay ile katıldı. Onur Yay’ın hayatını kaybettiği kazayı eşi Fadime Yay yaralı olarak atlattı.

3 çocuğu yaralı kurtuldu 

Kaza kurbanı Gazel Kısaca’nın kutlamalara giderken yanına 3 çocuğunu da aldığı, Emirhan, Emre ve Tunahan’nın hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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