Kayyum eyleminde vatandaşı bıçaklayan hain, PKK'lı çıktı 

Devrim TOSUNOĞLU

Türkiye, dağdaki teröristleri bitme noktasına getirdi; PKK’nın sosyal medyayı da kullanarak şehirlerden devşirme girişimlerini ve dağa çıkışları durdurdu; uyuşturucu kaynaklarını kesti. Terör örgütü, seçimden sonra HDP’li belediyelerde yeniden yapılanmaya başlayınca bu girişim de ‘kayyum’la önlendi. 2. günün akşamında terör örgütü provokatörleri devreye soktu. İstanbul Kadıköy’de HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto eden gruba önceki gece polis müdahale etti.

Çöp kutularını devirerek barikat kurmaya çalışan eylemcilere esnaf ve çevredekiler tepki gösterdi. Gruptakilerden birisi çöp kutularını yerden kaldıran D.K.’yı arkasından bıçaklayıp kaçtı.

HDP binasında yakalandı

Alarma geçen polis, D.K.’yı bıçaklayan PKK’nın gençlik yapılanması üyesi H.K.’yı saklandığı HDP Bahçelievler İlçe Binası’nda yakaladı. Binada yapılan aramalarda terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu. Yoğun bakıma alınan işadamı D.K.’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.