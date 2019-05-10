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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı, ikametlerdeki aramada çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içerikli haplar ile bir tabanca, tüfek ve 138 fişek ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen malzemeler bulundu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden 10'u "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. 4 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
 
(AA)
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