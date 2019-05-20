Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduran ve kullananlara yönelik kent merkezindeki farklı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüphelilerin ev ve üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerden 15'i "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı, 2 zanlının işlemleri sürüyor.
(AA)