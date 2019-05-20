Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0508
  • 6,7587
  • 247.918
  • 87.025
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduran ve kullananlara yönelik kent merkezindeki farklı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelilerin ev ve üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden 15'i "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı, 2 zanlının işlemleri sürüyor.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Beren Saat'ten 'Kafamız rahat' paylaşımı
Müslüm Gürses'ten sonra Bülent Ersoy... 'Teklifi reddettim'
'Daha kötüsü de olabilirdi'
Fenerbahçe'nin yeni yengesi Burcu Özberk!
Nusret dünyaca ünlü DJ'in klibinde boy gösterdi
Trabzonspor´da forma giyen Albulkadir Parmak´ın, galibiyet sonrası sosyal medya hesabından paylaştığ

Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak Ramazan Davulu Çaldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin dört bir yerinde şampiyonluk kutlaması

72'nci Cannes Film Festivali'ne Bella Hadid damgası!