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Kayseri'nin 5 ilçesinde okullar tatil edildi

Kayseri'nin 5 ilçesinde okullar tatil edildi

Kayseri'nin 5 ilçesinde kar nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkili olduğu merkez ilçeler Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu'da 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil edildi.

Söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Bünyan, Felahiye, Sarız, Pınarbaşı, Akkışla ve Özvatan ilçelerindeki okullarda da bugün eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

(AA)


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