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28 Mayıs 2019 Salı 15:24 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 15:24

Kayseri'de meydana gelen kazada lüks araç hurdaya döndü

Kayseri'de meydana gelen kazada lüks araç hurdaya döndü

Kayseri'de lüks otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya Karayolu Mimarsinan Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada Samet E.'nin sürücüsü olduğu 38 NK 727 plakalı lüks otomobil, Mustafa K.'nin yönetimindeki 38 AAN 483 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkartılan Samet E. (16), Samet E. (15), Musa E. (13) ve Enes C., ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri araçlarda inceleme yaptı.
  
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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