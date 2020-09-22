22 Eylül 2020 Salı 16:58 | Son Güncelleme:
Kayseri'de kaza anı kamerada: Son sürat tıra çarptı
DHA
Kayseri'de karşı şeritten hızla gelen bir otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan tıra çarptı. Kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde'de meydana gelen kazada, kavşaktan dönmeye çalışan tıra karşı şeritten hızla gelen bir otomobil çarptı.
DHA'da yer alan habere göre, otomobil içindeki sürücü yaralı şekilde güçlükle araçtan çıkarken yardımına çevredeki işçiler yetişti.
ARAÇ ALEV LADI
Kazadan kısa süre sonra araçlardan sızan yakıt nedeniyle araçlar alev aldı. Durumu gören fabrika işçileri ellerine aldıkları yangın tüpleriyle alevleri söndürmeyi başardı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı bölgede bulunan fabrikanın güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.