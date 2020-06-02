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  3. Kayseri'de FETÖ'ye yönelik operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı
02 Haziran 2020 Salı 09:49 | Son Güncelleme:

Kayseri'de FETÖ'ye yönelik operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de FETÖ'ye yönelik operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddia edilen, aralarında meslekten ihraç astsubay, aktif görevde öğretmen ile ev hanımının da olduğu çeşitli mesleklerden 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda bu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA


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