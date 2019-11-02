Son dakika deprem haberleri: 2 Kasım 2019 Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri..

Deprem mi oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07.16'da merkez üssü Kayseri Sarıoğlan olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hissedenler Deprem mi oldu? sorusuna yanıt arıyor. 2 Kasım Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri..

AKDENİZDE DÜN GECE DEPREM..

Akdeniz'de Muğla Dalaman açıklarında 23.22'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 6.46 km olarak açıkladı

DEPREM NASIL OLUR?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin şiddeti Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı şiddetteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü şiddetteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yer yüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.