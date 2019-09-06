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Kayseri'de DEAŞ operasyonu

Kayseri'de DEAŞ operasyonu

Kayseri'de, Suriye'de bulunduğu sırada DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği iddia edilen A.M., jandarma tarafından yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen A.M.'nin Sarıoğlan ilçesi Üzerlik Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi. Eekipler, oturduğu evde A.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusunun ardından A.M., sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

DHA

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