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  3. Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
02 Haziran 2020 Salı 10:27 | Son Güncelleme:

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Son Dakika Haberleri.. Kayseri'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi, gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kentte yaşayan Suriye uyruklu Ş.H., B.K. ve K.E.'nin, Suriye'de örgüt içinde faaliyet yürüttüklerini belirledi. Örgüt üyeleriyle irtibatları saptanan 3 şüpheli, sabah saatlerinde evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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