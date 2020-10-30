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  • Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
30 Ekim 2020 Cuma 13:21 | Son Güncelleme:

Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
DHA

Kayseri'de 2016 yılında PKK'lı teröristlerce çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54'ününde yaralandığı terör saldırısıyla ilgili Diyarbakır'da 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 2016 yılında PKK'lı teröristlerce çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54'ününde yaralandığı terör saldırısıyla ilgili Diyarbakır'da 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'da yer alan haberde Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK tarafından 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen ve 15 askerin şehit, 54 askerin de yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili kimlikleri belirlenen 3 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır'da oldukları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan şüpheliler, sorguları için Kayseri'ye gönderildi.

Saldırının faili PKK'lı terörist 'Fırat-Bozan' kod adlı Ferhat Tekiner ise geçen hafta MİT ve emniyet işbirliği ile düzenlenen operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilmişti.

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