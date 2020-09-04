Kayseri Valisi'nden şaşırtan açıklama: Koronavirüs hastası 80 yaşındaki kadın 72 saatte 5 düğüne gitmiş

Koronavirüs vaka sayılarının İstanbul'u ikiye katladığı Ankara'da sokağa çıkma yasağı iddiaları gündeme geldi.

Ankara'da sokağa çıkma yasağı iddialarına ilişkin açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil." ifadelerini kullandı.

"KORONAVİRÜS HASTASI 72 SAATTE 5 DÜĞÜNE GİTTİ"

Ülke genelinde gerçekleştirilen Kovid-19 denetimleri kapsamında Millet Caddesi'nde denetime katılan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, tarihi Kapalı Çarşı'daki esnafa maske, mesafe ve temizlik uyarısı yaptı.

Hastalarla yapılan görüşmelerde genellikle düğünlerde virüsün yayıldığının tespit edildiğini ifade eden Günaydın, şunları söyledi:

"Başhekimimizin verdiği bilgi; 80 yaşındaki teyze şu an hala hastanede yatıyor. Görüşme sırasında '72 saat nereye gittin?' diye soruluyor. 5 düğüne gittiğini anlatıyor. Biz düğünleri açtık ancak kurallara riayet edilmediği görüldü. Kuralsızlıkla hareket edilirse o zaman vaka sayısı artar ve kısıtlama gelir. Şu 15 gün çok önemli, ihtiyaç olmadıkça sevdiklerinizi dışarı çıkarmayın, maske, mesafe ve temizliğinize dikkat edin."

"MASKESİNİ ÇIKARANA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"



Vali Günaydın, denetim sırasında sosyal mesafeye uymadan iş yeri önünde taburelerde çay içen esnafı uyararak tabureleri birbirinden uzaklaştırdı.

Bir esnafın maske takmayan esnafı şikayet etmesi üzerine Vali Günaydın, "Ben gittikten sonra maskesini çıkarana hakkımı helal etmiyorum" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK



Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşların evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunarak, pozitif olduğunu bilmesine rağmen dışarı çıkanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.