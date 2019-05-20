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  3. Kayseri merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 16 tutuklama

Kayseri merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 16 tutuklama

Kayseri merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 16 tutuklama

Kayseri merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 16'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları doğrultusunda 
Kayseri merkezli olarak Ankara, İstanbul, Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Tunceli, Erzincan, Şırnak, Muş ve Van'da düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 23 zanlıdan 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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