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  3. Kayseri merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu

Kayseri merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu

Kayseri merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu

Kayseri polisi tarafından FETÖ'nün TSK asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün TSK asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda, Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 57 Askeri personelin ardışık olarak arandıkları ve bu aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından yapılan örgütsel aramalar olduğu değerlendirilerek, şüpheliler hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, bu şahıslardan 26’si hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı, haklarında işlem yapılamayan 21’si muvazzaf, 7’si ilgili KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen ve 3’ü emekli ve ihraç olmak üzere toplam 31 şüpheliye yönelik bu sabah saatlerinde Kayseri, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Tunceli, Erzincan, Şırnak, Muş ve Van'da eş zamanlı yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 22 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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