Kaynar suyla fuhuş işkencesi

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul Ataşehir’de 3 ay önce fuhuş yaparken yakalanan iki Özbek kadın, sınır dışı edilmeyi beklerken ağlayınca psikologların dikkatini çekti. Kadınlar, bir suç örgütünün Ugandalı, Özbek ile Gürcü uyruklu genç kızları temizlik, bakıcılık ve mankenlik vaadiyle kandırarak Türkiye’ye getirdiğini ve fuhuş batağına sürüklediğini söyledi. Ailelerinin öldürülmesiyle tehdit edildiklerini belirten kadınlar, kaçmaya çalışanların ayaklarına kaynar su döküldüğünü, bazılarına hücre cezası verildiğini ve çete üyelerince tecavüze uğradığını anlattı. Bunun üzerine Göçmen Kaçaklığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele ekipleri, çeteyi takibe aldı.

ÜLKE ÜLKE GEZEREK KIZLARI TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER

Yurtdışındaki elebaşı Mehmet A.’nın kandırdığı kızları çete lideri Özgür M.’ye gönderdiği, havalimanında karşılanan kızların direkt güzellik merkezlerine götürülerek makyajdan saç bakımına kadar tüm ihtiyaçları karşılandığı belirlendi. Pasaportlarına el konulan kızların daha sonra otellere ve hücre evlerine hapsedildikleri belirlendi.

HER BİRİNE GÜNLÜK ÇETELE

Kadınların günde 15 ila 20 erkekle birlikte olmaya zorlandığı ortaya çıktı. Çete üyelerinin kadınların ilişki sayılarını da not aldıkları belirlendi.

21 KADIN KURTULDU

İstabul’da düzenlenen eşzamanlı operasyonlar sayesinde fuhuşa zorlanan 21 kadın kurtarıldı. 4 adamıyla yurtdışına kaçmaya çalışan çete lideri Özgür M.’nin de aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Ayda 300 bin TL kazanan çete üyelerinin mal varlıkları da incelemeye alındı.