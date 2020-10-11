Kaynanasını Virüs bulaşır diye 2 kez boğmaya kalktı

Antalya’da, koronavirüs teşhisiyle 16 Eylül’de Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılan Iraz M. (83) yanında refakatçi olarak kalan damadı yüzde 55 görme engelli Hasan B. (51)’nin şiddetine uğradı. Damadın kendisine virüs bulaştırmasından korktuğu kaynanasının yüzüne çarşaf örtüp yastıkla iki kez boğmak istediği iddia edildi. İkinci denemesi güvenlik görevlisi tarafından görüntülenen Hasan B., cinayete teşebbüsten tutuklandı. Iraz M. ise bir süre sonra yaşamını yitirdi. İddianamede, Hasan B.’nin 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

REFAKATÇİ HEMŞİRE



Kayseri Şehir Hastanesi’nden 2 ay önce emekli olan hemşire Nilüfer Korol (55), virüse yakalanan annesi Fatma Korol’a (88) refakat ediyor. Korol, “Tam annemle vakit geçirip, ona bakacakken Kovid çıktı” dedi.

