Kaymakam onayıyla seyahat

İZİN ALMADAN 14 ŞEHRE UÇULMAYACAK



Yurtiçi seyahatlerin valilik izni ile yapılacak olması nedeniyle Türk Hava Yolları, İçişleri Bakanlığı altyapısını kurana kadar bilet satışlarını durdurdu. İçişleri Bakanlığı’nın gerekli iletişim altyapısını kurmasının ardından bilet satışları yeniden başlayacak. THY, koronavirüs nedeniyle sadece 14 iç hat uçuşu gerçekleştireceğini açıkladı. THY bugün uçuş yapılmayacağını açıkladı. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşlar durduruldu.



İşte uçuş yapılacak şehirler

- İstanbul

- Ankara

- Samsun

- Trabzon

- Erzurum

- Van

- Diyarbakır

- Malatya

- Gaziantep

BÜLENT ŞANLIKAN

Koronavirüs salgınıyla mücadele için başlatılan seyahat kısıtlamaları dün yürürlüğe girdi. Şehirlerarası yolculuğun, ‘Seyahat Belgesi’yle yapılmasına karar verildi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” kapsamında “Uçak/ Otobüs” seferleri ile ilgili yeni bir genelge daha gönderdi,

- Kayseri

- Konya

- Adana

- Antalya

- İzmir

PEGASUS TÜM UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ



Buna göre, otobüs ve havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda yolcular, “Seyahat İzin Belgesi” olmadan seyahat edemeyecek.

Pegasus Hava Yolları, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün talimatı ile bugünden itibaren 30 Nisan’a kadar olan tüm yurt içi seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada vatandaşların dilediği takdirde kesintisiz ve ücret farkı olmadan değişiklik işlemini, ücretsiz çağrı merkezlerinden yapabilecekleri belirtilerek, “Geçirdiğimiz süreçteki yoğunlukta takdir edersiniz ki çağrı merkezimizde yavaşlamalar olup bekleme sürelerinde artış yaşanabilmektedir. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.



ÇOCUKLARA PAZAR VE MARKET YASAK



Tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas olacak, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar “Seyahat İzin Kurulları’ndan” seyahat izin belgesi alarak hava yolu ya da otobüsle seyahat edebilecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya çocukların market ve pazar yerlerine alınmayacağını açıkladı. Vali Yerlikaya’nın konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır” dedi.

Hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarınca uygun görülmesi halinde şehirlerarası seyahat edebilecek.

14 GÜN KONTROL SÜRECEK

Hizmetine ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama olmayacak.

BALIK, PİKNİK YASAK AMA DİNLEYEN YOK



Seyahat İzin Belgeleri, otogarlarda ve uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında oluşturulan ‘Seyahat İzin Kurulları’ndan veya Alo 199 çağrı merkezi, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sisteminden alınacak. Harem otogarı kapatıldı.

İstanbul Valisi, Pandemi Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Piknik, balık tutmak ve yürüyüş gibi etkinliklerin de yasaklandığını duyurdu. Ancak bazı vatandaşlar yine duyarsız davrandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün saat 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu açıkladı. Yerlikaya, kimlerin özel izinle seyahat edebileceğini de maddeler halinde duyurdu. Yerlikaya açıklamasında, tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden ya da ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşların ise kaymakamlık izni ile seyahat edebileceklerini belirtti.

SAHİLLERİ BOŞALTIN

Öte yandan Yerlikaya, ‘evde kalın’ çağrılarına uymayıp keyfi olarak sokağa çıkan vatandaşlara da kısıtlamalar geldiğini belirterek, “İstanbul’da sahiller, mesire ve piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerle; kıyı-sahil şeridi ve iç sularda balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuştur” dedi. Fakat bazı vatandaşlar tüm uyarı ve yasakları yine görmezden geldi.

Seyahat İzin Kurulu, vali veya kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacak. Bu kurullar otogarlarda, havaalanlarında ve kentin belirli merkezlerinde görev yapacak. Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcular sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacak.

Kente gelenler belirli aralıklarla 14 gün boyunca takip altında olacak.

İstanbul’dan taksi ve benzeri araçların ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı vb) vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılması da yasak.

Fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçları ve il sınırlarından geçen minibüsler bu yasaktan muaf tutulacak.

81 İLİN SINIRINDA ATEŞ ÖLÇÜLECEK



İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında incelemede bulundu. Bakan Soylu, 81 ilin giriş ve çıkışlarında özel araç dahil olmak üzere, vatandaşların ateş dereceleri ve sağlık durumlarını kontrol etmeye çalışan sistemi oluşturduklarını söyledi. Bu kontrolle devam ettiklerini kaydeden Bakan Soylu, “Toplu taşımadaki rakamda, yüzde 90’ların üzerinde bir azalma var. Bu neredeyse hareketliliğin çok az olduğunu, ancak zorunlu olarak dışarıya çıkması gereken kişilerin zorunlu olarak dışarıya çıktığını ifade etmektedir. Uyarmamız gereken arkadaşlarımızı esas itibariyle uyarmaya çalıştık” diye konuştu.

SEFERLER İPTAL OLDU BİLET FİYATLARI ARTTI



İstanbul Bayrampaşa’da bulunan otogardaki birçok otobüs firması, dün saat 17.00’den itibaren geçerli olacak şehirlerarası yolculuk kısıtlaması dolayısıyla akşam seferlerini iptal etti. Otobüsler karar uyarınca yüzde 50 kotası uyguladı. Koronavirüs salgını nedeniyle otobüs seferlerine kısıtlama gelmesinin ardından otogara giden vatandaşlar ise bilet fiyatlarını görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Mardin’den 20 gün önce gelen Arif Akbulut “Mardin’den 90 liraya geldim. Şimdi 280 liraya gidiyorum” dedi. Memleketi Diyarbakır’a yola çıkmak için otogarda bekleyen Kasım Gümüş, normalde ramazan ayında dönüş yapmayı planladığını ancak genelge nedeniyle bugün gitmeye karar verdiğini söyledi. Gümüş, “Yasak olacağını duydum. Gece 23.30’da aradım. Zaten tek koltuk kalmıştı. Son anda yetiştim. İstanbul’da çalışıyordum. Çocuklarım aradı, dönmemi istedi. İşimi de bıraktım, mecbur gideceğim. İş yerindeki 4-5 arkadaşım da Düzce’ye gittiler” ifadelerini kullandı.



ANTALYA’DAN ÇIKAMADILAR

Antalya’da hareket saati 23.00 olan otobüslerin çıkışının ardından terminale gelen trafik ekipleri, firmaları uyararak çıkışların iptal edildiğini duyurdu. Otobüslerin perona alınmadığı otogarda, trafik polisleri de çıkışta önlem aldı.



DOLU OTOBÜSE BİNMEYİN



Salgın tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzenine geçildi. İstanbul’da İETT, “Dolu otobüslere binmeyin” çağrısı yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dolu olduğu için yolcu almayan otobüsten sonra durakta bekleme süresi en azla 10 dakika. Vatandaşlarımızın bekleme süresini göze alarak kendilerini riske atmamasını rica ediyoruz.”

İçişleri Bakanlığı korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında genelge yayınlayarak toplu taşıma araçlarında ruhsatta belirtilen sayının yarısı kadar yolcu taşınabileceğini duyurmuştu. Ancak genelgeye rağmen özellikle yoğun saatlerde toplu taşıma araçlarında fazla yolcu taşınıyordu.